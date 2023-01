Napoli, San Valentino e la maglia speciale: le ironie tra pastiere e San Gennaro FOTO

Il Napoli ha presentato una nuova maglia speciale che verrà indossata dai calciatori in occasione del match di Coppa Italia contro la Cremonese in programma oggi martedì 17 gennaio allo stadio Maradona. Si tratta di una divisa dedicata alla festa di San Valentino, come annunciato dal club e comunque facilmente intuibile dalla riproduzione di un bacio con il rossetto stampato sulla maglia stessa. L'iniziativa è stata subito colpita dalle ironie dei tifosi web, tra chi ha proposto delle nuove versioni con pastiere e riproduzioni di San Gennaro e chi chiede al club partenopeo una maglia speciale anche per il giorno della pizza.