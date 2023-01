Salernitana-Napoli, Kvaratskhelia out! Spalletti: "Senza tifosi? Ecco che penso"

SALERNO - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa presentando Salernitana-Napoli , derby campano che si giocherà domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Arechi. Il tecnico toscano dà subito un aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia : "Non parte, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi". Reduce dalla delusione di Coppa Italia contro la Cremonese , ha poi aggiunto: "Non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di giocare".

Così Spalletti sullo stop alle trasferte

"Siamo in un momento storico importante, tutti sono importanti figuriamoci i nostri tifosi, proprio per questo non si deve ragionare così. E' per la storia della città che dobbiamo comportarci in un certo modo, se si fa casino e si prende il calcio per fare casino poi bisogna subirne le conseguenze. Ci fa male non avere i nostri tifosi a supporto, importantissimi. Per tutto l'anno abbiamo parlato di stadio pieno e non capisco, sembra che conti altro e non il sostegno alla squadra. Non lo so se è giusta la punizione, non so le regole, mi occupo di altro, ma so mi dispiace non averli al nostro fianco"

Le parole di Spalletti su Osimhen ed Elmas

"Osimhen avrà un futuro importantissimo, è un bravissimo ragazzo, una bella persona, ha reazioni da persona forte, se lo sfidi trovi roba dura, non ha problemi a reagire ed ha fatto passi avanti importanti e non lo vedo più reagire a cose banali come un fallo quando sono arrivato. Fu subito espulso quando arrivai. E' un ragazzo intelligente, questo è fondamentale, partecipa di più alla manovra, poi si butta nello spazio, quando va nel lungo è un piacere vederlo, sono vantaggi che lui si crea, è dentro la squadra come movimenti e comportamenti ed avrà il futuro che merita". Poi aggiunge in commento anche sulla condizione del macedone: "Sono soddisfatto di tutti i giocatori, al di là di alcuni piccoli particolari come quello di prima che abbiamo pagato più caro della nostra mancanza. Elmas è uno che sta facendo vedere il suo valore, giocando più spesso è più facile, è uno che mette sempre tutto in campo. Un bambino gli disse 'Elmas tu corri sempre', ma lui da sempre tutto in campo, è uno che sarà sicuramente dalla partita, merita di giocare in questo momento"