Spalletti e lo scudetto del Napoli: "Sappiamo di avere un'occasione irripetibile"

SALERNO - E' uno Spalletti soddisfatto quello che esce dall'Arechi: il suo Napoli ha conquistato la terza vittoria di fila in campionato e consolidato il primato portandosi a 50 punti al giro di boa. A decidere la sfida in casa della Salernitana ci hanno pensato capitan Di Lorenzo e il solito Osimhen. Ai microfoni di DAZN, il tecnico toscano ha così commentato l'esito della gara: "Queste partite possono essere condizionate dall'aspetto dell'entusiasmo, della sufficienza, della troppa responsabilità. Bisogna gestire nella maniera corretta da un punto di vista mentale e giocare sempre bene a pallone, avendo quel ritmo corretto. Ritmo, ritmo: ci vuole ritmo. Nel primo tempo non trovavamo spazi nella trequarti, si rischiava soltanto di prendere una ripartenza, poi due giocate in velocità hanno cambiato l'inerzia della partita. Nella ripresa la gestione è stata corretta, ma nel primo tempo dovevamo velocizzare le giocate. Il gol? Fino a quel momento siamo stati troppo lineari: bene però che alla fine siamo riusciti a trovare questa giocata in velocità e di estro, perché sono queste che fanno la differenza. Ripeto, nel primo tempo siamo stati troppo sottoritmo, però poi siamo stati bravi a fare quei due gol che ci son serviti per mettere al sicuro la partita".