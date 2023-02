Salvata dalla morte, ora si chiama Osimhen: la storia commovente da Salerno

A Napoli, e non solo, sono ormai tutti pazzi per Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano a suon di gol sta trascinando gli azzurri di Luciano Spalletti ad accarezzare il grande sogno, a riportare nella città del Vesuvio quel tricolore che manca dal 1990. A cavallo tra gli anni '80 e '90 vi fu un proliferare di bambini che prendevano il nome del Diez, Diego e Armando, oggi, invece, il simbolo della ribalta napoletana si chiama appunto Victor Osimhen, tanto che una tartaruga Caretta Caretta salvata in mare a Salerno dai volontari dell'Area marina protetta Punta Campanella ha preso il nome del bomber nigeriano.

Il ritrovamento e il salvataggio

Una famiglia di pescatori ha infatti avvistato il rettile impigliato in una rete da pesca e ha allertato i volontari. Si tratta di un esemplare maschio, del peso di 85 chili e con un carapace di 80 centimetri. La stessa mole dell'attaccante del Napoli, da qui è infatti stato ribattezzato Osimhen. Nei mesi invernali, per le basse temperature del mare, le Caretta Caretta rischiano di annegare o di morire per embolia quando restano impigliate nelle reti da pesca. Non è stato il caso di Osimhen che, grazie all'intervento tempestivo dei volontari, è stato portato nel Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, nella provincia di Napoli, e le sue condizioni di salute sembrerebbero già buone, come testimoniano anche le foto dell'animale, pubblicate sulla pagina Facebook dell'Amp Punta Campanella.