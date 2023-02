Osimhen straripante, Napoli sogna a occhi aperti: sembra Higuain l'anno di Sarri

LA SPEZIA - Quinta partita consecutiva in cui va a segno in Serie A, per un bottino parziale di 7 gol durante questa mini-striscia, seconda doppietta - dopo quella alla Juventus, cui si aggiunge la tripletta al Sassuolo - e uno score di 16 centri in 17 presenze stagionali: è l'incredibile media di Victor Osimhen, che sta trascinando a suon di reti il Napoli di Spalletti, sempre più capolista in campionato, protagonista anche del successo odierno - con il punteggio di 3-0 - al Picco di La Spezia.