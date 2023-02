Super Osimhen, battuto il record di Ronaldo in Serie A

Victor Osimhen non si ferma più. L'attaccante nigeriano ha firmato una doppietta nella vittoria del Napoli in casa dello Spezia ed è salito a quota 16 gol in questo campionato. Inoltre, con la prima rete realizzata contro la formazione di Gotti, la punta azzurra ha superato un record di Cristiano Ronaldo in Serie A. Osimhen infatti ha segnato di testa saltando da fermo e raggiungendo i 2,58 metri, migliorando il suo precedente primato di 2,52 stabilito lo scorso anno contro il Torino e soprattutto superando, per quanto riguarda il campionato italiano, l'incredibile incornata di CR7 a 2,56 metri in Sampdoria-Juventus nella stagione 2019-20.