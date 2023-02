Napoli, Raspadori rischia un lungo stop: l'esito degli esami

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Dopo il risentimento muscolare dei giorni scorsi l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori si è sottoposto stamattina ad esami strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande. Per l'attaccante azzurro c'è il rischio di un lungo stop: oltre alla trasferta con il Sassuolo, sua ex squadra, l'attaccante azzurro salterà sicuramente la parità di Champions League a Francoforte contro l'Eintracht in programma martedì prossimo.