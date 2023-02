Sassuolo-Napoli, Spalletti e l'infortunio di Osimhen: "Non sembra grave"

"Bisogna stare calmi, fare bene le cose che sappiamo fare, aggrediamo bene quando perdiamo palla e penso che stasera sia stata una grande prestazione. Nelle ultime partite c'era stata meno qualità, questa mi è sembrata superiore alle ultime". E' il commento di Luciano Spalletti a Dazn sulla vittoria del Napoli in casa del Sassuolo. Il tecnico azzurro ha spiegato: "Stasera siamo stati veloci, qualitativi nel far circolare la palla e nel creare occasioni. Abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è una buona squadra, ben allenata, non è che puoi dominare per 90 minuti. Ma abbiamo fatto una prestazione da squadra super matura e super attenta".