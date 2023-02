Maradona shock, rubato a Napoli il quadro del piede sinistro

NAPOLI - Serata dolce amara per i tifosi del Napoli, il successo a casa del Sassuolo per 2-0, che porta momentaneamente a 18 i punti di vantaggio sull'Inter, è stato macchiato da un brutto episodio. Infatti durante la notte è stato rubato il quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona esposto ai Quartieri Spagnoli davanti al murale del "pibe de oro". Il quadro (una scansione tridimensionale del piede di Maradona poi stampato su tela) era stato donato ai tifosi partenopei dall'amico ed ex manager della leggenda argentina, Stefano Ceci.