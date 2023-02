Napoli, Osimhen tranquillizza i tifosi: "Sto bene"

TORINO - Subito rientrato l'allarme in casa Napoli per Victor Osimhen in vista dell'andata degli ottavi di Champions League che vedrà la squadra di Spalletti affrontare i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. L'attaccante nigeriano era stato costretto ad uscire nel finale della gara con il Sassuolo per un fastidio alla parte posteriore della coscia destra.