Napoli, Osimhen ok per la Champions: il nigeriano in gruppo

NAPOLI - Confermate le sensazioni positive dei giorni scorsi: Victor Osimhen sta bene e si è regolarmente allenato in gruppo . Il centravanti del Napoli aveva destato qualche preoccupazione quando, nei minuti finali del match vinto venerdì 2-0 in casa del Sassuolo, era stato sostituito da Simeone dopo essersi toccato la coscia destra.

Napoli, Osimhen recuperato

Subito dopo Luciano Spalletti aveva spiegato che sembrava solo stanchezza e la conferma è arrivata questa mattina, visto che Osimhen (che nei giorni scorsi aveva rassicurato i tifosi) ha svolto in gruppo la seduta. Il nigeriano si prepara dunque per il match contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21).