Eintracht Francoforte-Napoli: dove vederla in tv e streaming

TORINO - Con i 15 punti di vantaggio in campionato e uno Scudetto quasi ipotecato, il Napoli può adesso concentrarsi con grande attenzione sulla Champions League e sulla doppia sfida contro l'Eintracht Francoforte valida per gli ottavi di finale. In programma domani la partita d'andata in Germania, un appuntamento attesissimo da parte di tutti i tifosi partenopei, e che vedrà tra i protagonisi pure Osimhen, tornato a disposizione dopo il problema che lo aveva costretto a uscire nel match contro il Sassuolo.

Dove vedere in tv e streaming Eintracht Francoforte-Napoli

La partita al Deutsche Bank Park di Francoforte sarà trasmessa in tv su Canale 5 e in streaming su Infinity (telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero), come uno dei tre ottavi di finale per i quali Mediaset ha acquistato i diritti (insieme a Liverpool-Real Madrid e Lipsia-Manchester City). La partita sarà trasmessa ovviamente anche da Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now.