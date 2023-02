Osimhen e Kvara in Premier? De Laurentiis, mani avanti: "Offerte irrinunciabili"

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Il Napoli continua a incantare. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto 2-0 l'Eintracht Francoforte in trasferta grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo aggiudicandosi così il primo round della doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League . A godersi lo spettacolo in campo, con Kvaratskhelia e compagni a comandare per quasi tutti i 90', c'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis che, al termine della contesa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TNT Sports Mexico. Tanti i temi trattati: dal calciomercato alla Superlega passando per Lozano e tanto altro ancora.

De Laurentiis sulla grande stagione del Napoli e i suoi gioielli

"Avevo previsto che sarebbe stata una grandissima stagione, perché quando tu hai da troppo tempo gli stessi giocatori, quei giocatori anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece questi giocatori nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili - esordisce il numero uno degli azzurri -. Soprattutto, quello che mi piace è che non è il Napoli del singolo, o di due-tre singoli, ma è il Napoli del gruppo. In fondo sono 14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica squadra italiana. È stato bello inventarci i vari Cavani, Lavezzi, Higuain. Il fatto che adesso abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia, Anguissa e compagnia bella, secondo me questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo. Maradona - continua De Laurentiis - è molto importante per i napoletani, perché dopo tanti anni ci ha lasciato una grande eredità e questa squadra la sta raccogliendo, e presto la potrà restituire al popolo napoletano che sta aspettando da troppo tempo".