Napoli, Osimhen mania: spunta anche la torta mascherata

NAPOLI - E' il trascinatore del Napoli capolista, 19 reti che valgono al momento il titolo di capocannoniere della Serie A: Victor Osimhen è l'uomo del momento per la formazione di Luciano Spalletti. Una stagione da incorniciare per l'attaccante nigeriano, protagonista in campionato e in Europa a suon di gol, e il popolo azzurro impazzisce per il suo numero 9. Nel capoluogo partenopeo è esplosa una vera e propria Osimhen mania, dai travestimenti di carnevale dei bambini per emulare le gesta del bomber, fino alla torta. Si, sul web è spuntata fuori la foto del dolce dedicato ad Osi: non poteva mancare ovviamente la maschera, simbolo del centravanti azzurro, oltre alla granella per raffigurare la capigliatura platinata. Una trovata davvero originale, con la speranza che il finale per il Napoli possa essere il più dolce possibile.