Il Napoli fa tremare la Juve: a rischio anche il record di Conte!

TORINO - Una stagione al momento impressionante quella del Napoli di Luciano Spalletti, leader assoluta del campionato di Serie A e grande sorpresa della Champions League con il passaggio ai quarti ad un passo. Gli azzurri, trascinati dai gol di Osimhen e dalle giocate di Kvaratskhelia, partita dopo partita vanno ad arricchire le proprie statistiche, con un cammino che, in prospettiva futura, può scrivere una nuova pagina di storia del calcio italiano. L'attuale condizione dei partenopei recita: 65 punti in 24 partite, 58 gol realizzati e solo 15 subiti. Numeri da corazzata che possono stabilire un nuovo record assoluto per la massima serie italiana.