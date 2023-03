Napoli, lo scudetto arriva sui banchi di scuola: l'iniziativa diventata virale

Napoli da incorniciare: i successi registrati questa stagione in campo dalla squadra di Luciano Spalletti sono stati oggetto di una singolare quanto mai curiosa richiesta da parte di una maestra di scuola elementare. Con 8 vittorie consecutive e ben 65 punti su 72 disponibili in campionato, i biancocelesti dominano la Serie A . Numeri che hanno ispirato, oltre che una torta per Osimhen , anche un'insegnante per ideare un problema di matematica da sottoporre ai suoi alunni dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco.

Il problema di matematica sul Napoli

Avvicinare i bambini alla matematica utilizzando il calcio e la passione per la squadra del cuore (che è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto): questa è stata la simpatica idea dell'insegnante, che ai suoi alunni ha sottoposto il seguente quesito: "La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?". Il problema, con tanto di soluzione, è stato poi immortalato in uno scatto, quindi condiviso sui social, diventando così in breve tempo virale strappando qualche risata e tanti like.