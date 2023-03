Napoli, De Laurentiis: “Con la Lazio un ko salutare. Sarri un paraculo”

NAPOLI - Il Napoli ha perso la sua prima partita casalinga della stagione in campionato contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, un ko indolore visto il +15 sull'Inter prima inseguitrice ed un ko ben accolto dal presidente Aurelio De Laurentiis. In occasione dell'inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla "Giuridicità delle regole del gioco del calcio" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo della Campania "Luigi Vanvitelli", il patron degli azzurri ha commentato così la sconfitta contro i biancocelesti: "Direi che è stata una sconfitta salutare, altrimenti c'è il rischio di sedersi. Ma Sarri è stato un paraculo, perché invece di attaccare ha bloccato i terzini. Poi Kvara ha dato quella palla a Vecino..". Sugli obiettivi stagionali De Laurentiis punta in alto con la solita cautela e scaramanzia: "Scudetto o Champions League? Mi auguro entrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli".