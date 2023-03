De Laurentiis shock: "Zhang cane bastonato, la legge Melandri ha rotto i cog..."

NAPOLI - È un Aurelio De Laurentiis scatenato, che ha parlato a ruota libera - in due differenti sedi e contesti - e che non ha risparmiato critiche a 360 gradi, dallo Stato italiano ai vertici del calcio europeo e mondiale, passando per Zhang e i procuratori dei calciatori: "Avete visto su Netflix cosa ha combinato la Fifa, ha rubato miliardi di miliardi. La Fifa e la Uefa stanno a Ginevra e Zurigo, nessuno li controlla. Io che sono molto rigido vengo contestato, io che sono per la legalità totale mi si dice che non sono tifoso. Sono per l'organizzazione che funzioni, se vi faccio vedere quanti sono stati arrestati nell'ultima partita per spaccio di droga, i signori della Lazio sono arrestati in tre. Ma come, io non faccio entrare botti, fumogeni e petardi ai nostri e quelli sì?", ha affermato il presidente del Napoli a Santa Maria Capua Vetere a margine dell'inaugurazione della prima cattedra italiana dedicata alla "Giuridicità delle regole del gioco del calcio".

Napoli, De Laurentiis contro la legge Melandri "Quando non mi capivano, a Napoli, nel mondo del calcio, è perché ero molto concentrato a dare un'impostazione industriale da vera società per azioni. Tutti i miei colleghi venivano da una concezione del calcio vecchia, superata, obsoleta. La legge Melandri ci ha rotto i cogl... da vent'anni, come si fa a dire che dobbiamo curare i bilanci delle società che sono in perdita? Per farlo bisogna fare tabula rasa. È grave che lo Stato sia assente. Dicono: siete miliardari, vi riempite di debiti, strapagate i calciatori. Il problema sono gli agenti. Mino Raiola, simpaticissimo pace all'anima sua, prendeva 25-40 milioni di commissione sulle spalle di un club. Qui si creano le sperequazioni, i casini, i fallimenti", prosegue De Laurentiis.