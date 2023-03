Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia meglio del Chelsea!

NAPOLI - Niente paura, ci sono loro due. Osimhen-Kvaratskhelia sono la coppia perfetta di questo campionato e c’è un intimo accordo tra di loro che contro l’Atalanta dovranno vendicare la sconfitta patita la settimana scorsa contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Un ko subito senza nemmeno un gol all’attivo, cosa che tra le mura amiche non si verificava addirittura da un anno esatto: era il 6 marzo 2022 e Napoli-Milan finì 0-1. Sono loro la coppia più bella del campionato, il nigeriano capocannoniere e il georgiano che è andato in doppia cifra sia con i gol segnati, che con gli assist. E hanno pochi eguali in giro per l’Europa. Anzi, a guardarli bene, loro due fanno più gol di tante squadre per intero. La coppia Osimhen-Kvaraskhelia è arrivata a un totale di 29 gol complessivi in questo campionato, cioè gli stessi messi a segno dall’intera Fiorentina in tutte e 25 le giornate di campionato. Guardando oltre i confini italiani, nella Bundesliga due club storici e blasonati come lo Stoccarda e l’Hertha Berlino sono ferme a quota 28, mentre nella Liga spagnola il Villarreal campione in Europa League, di reti ne ha messe a segno finora 28, mentre il Valencia e il Siviglia soltanto 27.

Nel mirino delle big In Premier, poi, due realtà che hanno scritto la storia di questo sport hanno segnato meno reti della magica coppia partenopea: il Chelsea già vincitore recente della Champions League è miseramente a quota 24 e un altro club londinese, il West Ham ne ha messi a referto 23. Ieri Spalletti ha festeggiato il suo 64° compleanno e in cuor suo vorrebbe che Victor e Khvicha il regalo glielo consegnassero sabato sera con un gol a testa per mettere ko l’Atalanta e rimettere in moto la squadra fermata dalla Lazio. Osimhen e Kvaratskhelia sono i due crac nel mirino dei club grandi del calibro del Paris Saint Germain, del Chelsea, del Bayern Monaco e del Manchester United, tutti desiderosi di dotarsi nella prossima stagione di un goleador spietato come il nigeriano.