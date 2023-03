Napoli-Eintracht, notte di tensione: razzi contro il bus dei tifosi tedeschi

NAPOLI - Notte di tensione nella città partenopea a poche ore da Napoli-Eintrach Francoforte , ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera alle ore 21. Si sono registrati alcuni disordini causati dall'arrivo di 400 tifosi tedeschi da Salerno: ci sono stati alcuni agguati nel trasporto su bus Anm da piazza Garibaldi al Lungomare dove un gruppo di ultrà ha lanciato fumogeni verso i bus nonostante ci fossero come scorta i van della polizia. Qualche tifoso dell'Eintracht è stato aggredito all'esterno di un bar ma nulla di grave. La Digos di Napoli ha fortemente consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter del Francoforte di rimanere in albergo per evitare contatti. Ricordiamo che nessuno di questi tifosi potrà assistere alla partita di stasera in quanto la società tedesca si è rifiutata di avvalersi dei biglietti per il settore ospiti messi a disposizione dal Napoli.

Caccia all'uomo da scongiurare

Senza biglietto c'è il rischio tangente che la tifoseria avversaria se ne vada in giro per la città come dei turisti, esponendosi però così al contatto con la tifoseria partenopea. Proprio per questo motivo la Polizia sta tenendo sotto stretto monitoraggio loro e soprattutto i vari gruppi del tifo azzurro in tutta la città, per evitare una "caccia all'uomo" verso i tifosi tedeschi: sono in allerta ben 800 uomini e finora non si sono veriticati episodi particolarmente critici. Non è escluso che in giornata, possano approdare in città, alla spicciolata, altri gruppi di tifosi dell'Eintracht.