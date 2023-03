Napoli, Lobotka blindato: ufficiale il rinnovo del contratto 

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, è alla sua terza stagione in maglia azzurra. Piano piano ha conquistato il posto da titolare, divenendo il fulcro del Napoli di Luciano Spalletti. Lobotka, come tutta la squadra, nell'annata in corso (2022-2023) sta disputando una stagione eccezionale, sia in Italia che in Europa. L'allenatore toscano non rinuncia mai al centrocampista classe '94, che abbina quantità e qualità, rispecchiando il prototipo del mediano moderno. Nel corso di questi anni ha collezionato 76 presenze con 2 gol, diventando fondamentale per il gioco del Napoli. Proprio grazie alle sue prestazioni sul campo, ormai sotto gli occhi di tutti, la società gli ha proposto il rinnovo del contratto, ponendolo ancor di più al centro del progetto.