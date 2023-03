Napoli-Eintracht, scappa dagli scontri mentre mangia la pizza VIDEO

NAPOLI - Le raccapriccianti immagini di guerriglia urbana andate in scena a Napoli a poche ore dal fischio d'inizio della sfida con l'Eintracht Francoforte, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, hanno scosso l'Europa del pallone e non solo. All'interno di questa situazione surreale, però, non sono mancati momenti esilaranti, diventati immediatamente virali sul web...