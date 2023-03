Cannavacciuolo allo stadio per Toro-Napoli: ecco la reazione agli insulti

Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio

Alcuni spettatori del pubblico presenti allo stadio hanno preso di mira Cannavacciuolo che si trovava in tribuna insieme ai suoi familiari. "Ciccione" e altri pesanti apprezzamenti sono stati urlati contro lo Chef, reo di essere notoriamente tifoso del Napoli, quindi rappresentarlo allo stadio in trasferta. Una scena per niente edificante, frutto probabilmente dalla frustrazione in seguito ai risultati ottenuti in campo dai calciatori del Napoli. La reazione di Cannavacciuolo non si è fatta attendere. In un video che circola sui social si vede infatti il celebre cuoco indicare prima alcuni spettatori che lo avevano offeso, per poi fargli segno con la mano di andare da lui. Antonino ha poi deciso di non dare seguito a tali provocazioni, ignorando del tutto i beceri cori.