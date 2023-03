Obiettivo Napoli: Scudetto a casa Juve

NAPOLI - Il centro tecnico di Castelvolturno è chiuso per Nazionali e riaprirà soltanto giovedì, senza i 16 convocati nelle varie selezioni, per preparare la prima delle 3 gare contro il Milan nel mese di aprile. Sono, questi, giorni di riposo e di rifl essione per Spalletti e per tutta la squadra ormai lanciata verso lo scudetto, oltre all’obiettivo Champions che potrebbe diventare molto più di un sogno. Con undici giornate ancora giocare in serie A e 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda (in attesa di sapere se il Collegio di garanzia del Coni il 19 aprile cancellerà la sentenza della Corte federale d’Appello per restituire i 15 punti tolti alla Juve) alla squadra di Spalletti basteranno 5 vittorie per l’aritmetica certezza dello scudetto. Guardando il calendario, fra 5 giornate e precisamente alla 32esima giornata che si giocherà il 30 aprile, gli azzurri potrebbero festeggiare il terzo scudetto nel derby del Maradona contro la Salernitana. Ma potrebbe succedere anche prima, perché guardando al calendario della Lazio (Monza, Juventus, Spezia, Torino e Inter), sembra complicato che la squadra di Sarri riesca a mettere in fi la altre 5 vittorie consecutive. E non è nemmeno tanto peregrina l’idea che il giorno del “punto di non ritorno” possa essere addirittura il 23 aprile: festeggiare il terzo titolo della storia partenopea in casa della Juventus, avrebbe anche un valore simbolico.