Napoli, infortunio Bereszynski con la Polonia: i tempi di recupero

Notizie poco positive che arrivano al Napoli dai ritiri delle Nazionali. Bartosz Bereszynski, terzino della Polonia, si è fatto male proprio negli allenamenti coi biancorossi. Distorsione dei legamenti del ginocchio e circa due settimane out. Non giocherà le amichevoli ma non farà nemmeno ritorno in Italia per ricevere le cure dallo staff medico polacco.