Kvaratskhelia si è fidanzato ufficialmente: guardate come

TORINO - Nella sua Georgia, dove è idolo assoluto, Khvicha Kvaratskhelia si è ufficialmente fidanzato con la sua Nitsa, seguendo la tradizione. I due si sposeranno probabilmente a fine stagione, terminati gli impegni calcistici. Il fuoriclasse del Napoli e la dolce metà spesso si fanno fotografare in ben altri contesti, come a Milano o a Parigi, romanticamente faccia a faccia. Ma in Georgia hanno seguito il... protocollo. Dopo la Nazionale, il talento georgiano sarà tutto per il Napoli: Champions e scudetto lo attendono.