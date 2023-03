Napoli, De Laurentiis e il retroscena su Allegri: "Mi diede lezioni di calcio"

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis ha rivelato alcune interessanti curiosità sull'arrivo a Napoli di Luciano Spalletti durante la cerimonia di consegna del Premio Bearzot proprio all'allenatore azzurro. Il presidente dei partenopei ha raccontato la storia dell'arrivo di Spalletti a Napoli: "È stata una felice intuizione, quando Gattuso non si sentiva bene lo andai a trovare in uno di quegli immensi grattacieli, era la seconda volta che lo incontravo perché a Spalletti avevo già chiesto di venire da noi prima che andasse alla Roma. Mi disse 'non posso venire' e presi Sarri, ma non feci male: se le regole del calcio fossero diverse lo scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato - aggiunge - Sono andato a trovarlo e gli ho detto: 'senti Luciano, ho un grosso problema, se non si dovesse sentire bene Gattuso, bisogna che tu venga'. Lui mi rispose: 'no presidente, vengo a giugno'. Io credo di essere un gentiluomo, non ho voluto 'segare' il precedente allenatore, forse sarei andato prima in Champions se l'avessi fatto".