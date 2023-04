Napoli, Spalletti: “È mancata la qualità. Champions? Storia sarà diversa"

Spalletti, la Champions e l'episodio con Maldini

Spalletti riparte con un ko dopo la sosta delle nazionali e spiega: "Sicuramente la sosta nazionali ha influenzato, quando si gioca in giro per il mondo tanti hannoa cuore la nazionale dando tutto. Un pò stanchi si torna, ma è successo anche al Milan e non solo a noi. Loro hanno fatto una grande prestazione, noi non siamo stati ai livelli di sempre. Olivera e Bereszynski con problemi, Osimhen è tornato con un problema. Probabilmente in questo momento siamo stati un pò sfortunati". Ora contro il Milna ci saranno le due gare in Europa che valgono la semifinale: "Cosa cambia con la Champions? Ora ci sarà qualcun altro che dirà che non siamo stati fortunati a trovare il Milan, Si pensava fosse una squadra facile da mettere sotto, loro hanno passato un moemtno particolare. Abbiamo già detto che il faro della Champions rimette a posto sempre tutto, in quelle partite lì è difficile trovare qualcuno che non dia tutto il proprio bagaglio di calciatore". Poi Spalletti conclude, tornando sull'episodio di fine primo tempo con Maldini: "Con Paolo non è successo niente. Io chiedevo dell'ammonizione di Lobotka all'arbitro, lui è passato dicendo che mi lamento sempre. Se c'è stato qualcuno che ha protestato non sono stato io, come l'anno scorso. Ad inizio partita Pioli è stato richiamato, io sempre seduto. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, io gli ho detto che non lo avrei fatto e lui si è risentito. Per me tutto ok, mi dispiace perchè lui è Paolo Maldini".