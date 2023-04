Napoli, allenamento verso il Lecce: le ultime sulle condizioni di Osimhen

Il Napoli ha appena iniziato un mese di fuoco, che dirà tanto sulla stagione degli azzurri. Il primo appuntamento, però, non è andato come immaginato, con il pesantissimo ko per 4-0 al Maradona contro il Milan . Quello di domenica è stato il primo dei 3 appuntamenti contro i rossoneri: a brevi quelli di Champions League . In attesa delle notti europee, la squadra di Luciano Spalletti si proietta ancora sul campionato e sull'imminente match contro il Lecce .

Napoli, le ultime su Osimhen

Contro il Milan gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Osimhen, e potrebbero privarsene anche nell'incontro col Lecce di venerdì. Stando al report dopo l'ultimo allenamento, l'attaccante nigeriano ha proseguito con le terapie: dunque niente campo, e a questo punto un suo recupero per la gara di Serie A sembra complicato, in attesa di capire se possa invece farcela per l'impegno di Champions in programma tra una settimana esatta. Questa la nota del club azzurro: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l'intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen".