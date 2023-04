Napoli, Osimhen e il suo segreto: "Ho 5 metri di vantaggio su tutti"

"Devo molto dal punto di vista umano a Gattuso per il mio inserimento nel calcio italiano, è stato importante per la mia autostima e per valorizzare le mie qualità. Con Spalletti la mia crescita è stata esponenziale, abbiamo studiato intensamente. Spalletti è stato molto paziente con me e studiando intensamente le difese avversarie abbiamo cercato un modo per esaltare le mie caratteristiche, per sfruttare gli assist dei compagni e attaccare gli spazi; ne è uscito che ho cinque metri di vantaggio sugli altri e devo sfruttare questa cosa. Per il mister sono dinamite". Lo ha raccontato Victor Osimhen in un'intervista concessa a France Football.