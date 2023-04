Napoli, emergenza in attacco per Spalletti: cosa filtra su Osimhen in vista del Milan

Un occhio alla classifica e tutto il resto passa in secondo piano. Il Napoli per nulla reattivo visto con il Milan e quello poco brillante che ha vinto a Lecce, gli acciacchi di Osimhen e di Simeone, con Raspadori che non si è ripreso ancora del tutto: dettagli su di un percorso tricolore a cui manca solo la certezza matematica per essere celebrato. Ma poi c’è la Champions e le preoccupazioni di Spalletti sono tanto contenute quanto giustificate . Dal rapporto diramato nella mattinata di sabato si evince che Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra e che Simeone si è sottoposto a terapie, in attesa degli esami strumentali a cui si sottoporrà domani: si teme lo stop di almeno un mese perchè la torsione innaturale del ginocchio potrebbe aver tirato via qualche fibra dal muscolo semitendinoso. Oggi è Pasqua e anche la squadra potrà godere di una giornata di riposo. Necessaria e desiderata in questo periodo di grande stress che non permette agli azzurri di giocare come nelle 35 gare che hanno preceduto la doppietta poco esaltante Milan-Lecce.

Osimhen per Milan-Napoli?

Ma Osimhen? Nessuna possibilità di recuperarlo per Milano? Le chance sono pochissime e il Napoli non ha nessuna intenzione di rischiare un attaccante, quando anche gli altri due elementi dello stesso ruolo hanno diffi coltà fisiche. La sensazione è che possa essere convocato per la sfida di sabato contro il Verona al Maradona e poi tornare titolare martedì 18 nel match decisivo con il Milan per l’approdo in semifi nale di Champions. Victor aspetta fiducioso e continua a curarsi per trascinare il Napoli alla conquista di tutti gli obiettivi in questo fi nale di stagione. «Napoli ha cambiato la mia vita. Non avevo mai visto una cosa così - ha confessato a France Football - tutta la città vive per la squadra. Quando sono arrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse tutto vero e loro mi hanno risposto: non hai visto ancora niente. I tifosi vogliono darti solo affetto e allo stadio sono incredibili per come ci aiutano. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto giusto». Poi il racconto del momento drammatico, quello della frattura alla tempia: «Quando Skriniar mi ha colpito, è come se avessi ricevuto un colpo secco alla testa. Dieci minuti dopo mi sono alzato, mi hanno controllato per portarmi subito in ospedale. Il chirurgo rimase sorpreso, mi disse: “Come fai a stare in piedi?”. La prima cosa che dissi ai medici fu: “E’ qualcosa di serio? Quando giocherò di nuovo?. Penso che in quel momento mi presero per pazzo, poi mi hanno spiegato tutto e mi sentii distrutto moralmente. Dissi al dottore che non volevo operarmi, ma mi spiegò che non vi era altra scelta: bisognava ricostruire il mio viso. Non è stato un intervento semplice, sono passati dalla bocca per raggiungere l’osso. Il club ha gestito tutto in maniera perfetta e colgo l’occasione per ringraziare i medici che hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono loro che hanno poi creato la maschera. Il lato che protegge la parte operata è dura, se qualcuno la colpisce si fa male».