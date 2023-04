Napoli, Kim e la Champions: "Possiamo vincerla. Su Spalletti e Osimhen..."

"Ogni partita è molto dura e non credo che dovremmo ancora pensare alle semifinali. Dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale. Lo scudetto? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che ogni giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo scudetto". Così Kim Min-jae in una intervista al sito dell'Uefa. Il difensore del Napoli ha parlato in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, spiegando: "La mia squadra attuale ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nella storia del club e stiamo cercando di raggiungere le semifinali. Quindi, mi sto concentrando su come giocare meglio e impedire agli avversari di segnare. Penso principalmente a quello. C'è molta pressione. Tuttavia stiamo anche cercando di godercela il più possibile: quanto ci divertiremo alla fine sarà determinato dai risultati. Io credo di essere considerato uno dei migliori difensori d'Europa solo perché la mia squadra attuale sta giocando davvero bene".