Napoli, vigilia Milan: Raspadori in gruppo, le ultime su Osimhen e Simeone

Il Napoli sta lavorando in vista della sfida d'andata contro il Milan. Domani sera, mercoledì 12 aprile, gli azzurri scenderanno in campo a San Siro per giocarsi la prima gara dei quarti di finale della Champions League contro i rossoneri. Tifosi e non solo sono in apprensione per le condizioni di Osimhen, l'attaccante nigeriano non è ancora rientrato a lavorare in gruppo e resta in dubbio per la partita. Si ferma Simeone dopo l'infortunio accusato nell'ultima gara contro il Lecce, mentre nessun problema per Raspadori. A comunicare il report ci ha pensato il Napoli con una nota ufficiale.