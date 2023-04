Milan-Napoli, la scelta di Spalletti per la Champions su Osimhen e Simeone

NAPOLI - E' ufficiale la lista dei convocati da parte di Luciano Spalletti in vista del match di andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Tanti i dubbi sul reparto offensivo con le condizioni di Osimhen e Simeone da valutare, il tecnico azzurro ha fatto chiarezza attraverso l'elenco di chi parteciperà alla trasferta europea di San Siro. L'attaccante nigeriano non è riuscito a recuperare dall'infortunio patito in nazionale e non è stato inserito nella lista, fuori anche il Cholito, recuperato invece Giacomo Raspadori.