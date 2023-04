Napoli, Emily Ratajkowski "porta male": la maglia social e il ko col Milan

Emily Ratajkowski è tornata a far parlare di sé per una story condivisa nelle scorse ore sul suo account ufficiale su Instagram. Nell'immagine si vede la modella per strada con la maglia del Napoli . Emrata ha poi commentato lo scatto scrivendo: " Ho cambiato la mia maglietta per vedere il Napoli ". Segno che la celebre modella ha seguito la partita di Champions degli azzurri.

Emily Ratajkowski tifosa del Napoli in Champions

La modella ha quindi assistito in tv al match Milan-Napoli che si è disputato nella serata di mercoledì 12 aprile allo stadio San Siro del capoluogo meneghino, a conclusione del quale la squadra di Pioli è riuscita a segnare un gol, decretando così la sconfitta degli azzurri di Spalletti all'andata dei quarti di finale. Una debacle che non sarà sicuramente piaciuta ad Emily Ratajkowski così come ai tifosi della squadra partenopea. Il tifo della top model per ora non ha portato benissimo, ma forse andrà meglio nella sfida di ritorno che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona.