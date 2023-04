Napoli aggrappato a Osimhen: speranza Champions, torna in gruppo

Il Napoli è uscito sconfitto nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Contro il Milan il risultato non ha premiato gli sforzi degli azzurri, fermati a più riprese da un Maignan formato Superman . Spalletti al termine dell'incontro ha parlato anche di Osimhen , dicendo che per il ritorno tornerà in campo. Ed è proprio lui la speranza Champions in vista della partita del Maradona.

Napoli, Osimhen di nuovo in gruppo

Il report dell'allenamento di questa mattina del Napoli ha sottolineato proprio le parole di Spalletti: "Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo". Il nigeriano è tornato ad allenarsi con la squadra e sta lavorando per tornare a pieno ritmo nella gara di ritorno contro il Milan del Maradona tra meno di una settimana. In queste ultime partite si è sentita molto la mancanza del centravanti ed è proprio lui la speranza per provare a ribaltare il risultato dell'andata e proseguire nel cammino in Champions League.