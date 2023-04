Osimhen si riprende il Napoli: convocato per la sfida col Verona

Buone notizie in casa Napoli : Osimhen si è allenato interamente con il gruppo durante la sessione mattuttina. Sciolte le riserve con i medici in merito alla possibile convocazione contro il Verona nella prossima giornata di Serie A: l'attaccante nigeriano ci sarà contro gli scaligeri.

Napoli, il report dell'allenamento

Questo il reporto completo dell'allenamento del Napoli: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie".