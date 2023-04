De Laurentiis, scorta per tensioni con ultras Napoli: la Prefettura ha deciso

NAPOLI - Non si stempera il clima di tensione tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e gli ultras azzurri. Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. Dal Maradona sono emerse brutte immagini con il tifo azzurro diviso nei confronti di De Laurentiis.