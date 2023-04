De Laurentiis e gli ultrà Napoli, la foto virale: incontro e pace fatta

La sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan al Maradona è sempre più vicina. Al termine del match dell'andata a San Siro , terminato con il risultato di 1-0 per i rossoneri, il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti tra le altre cose aveva parlato in maniera dura e decisa della difficile situazione riguardante la tifoseria del club .

De Laurentiis, la foto con gli ultrà del Napoli

In merito alla situazione dei tifosi chi ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro è stato Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, in prossimità della sfida di Serie A contro il Verona, ha infatti postato sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae con un gruppo di tifosi partenopei. L'immagine, che De Laurentiis ha pubblicato scrivendo: "Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!" ha subito fatto il giro del web.