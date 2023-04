Osimhen furioso al fischio finale di Napoli-Verona: cosa è successo

Il Napoli frena in Serie A contro il Verona . La squadra di Spalletti , che martedì prossimo al Maradona proverà a ribaltare il risultato nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan , è stata fermata sullo 0-0 dalla formazione di Zaffaroni . Il vantaggio della capolista sulle inseguitrici resta comunque enorme e il tecnico dei partenopei è tornato a poter fare affidamento su Victor Osimhen , inserito al 73' per cercare di sbloccare la sfida. Il centravanti nigeriano non è riuscito a tornare al gol dopo il periodo fuori dal campo per infortunio, colpendo una traversa nei minuti finali.

Napoli-Verona 0-0: tabellino e statistiche

Napoli-Verona, la rabbia di Osimhen al fischio finale

Inoltre, un episodio in particolare ha scatenato tutta la rabbia e la frustrazione del giocatore: l'arbitro La Penna aveva concesso 4' di recupero e al 94' ha fischiato un calcio di punizione per i padroni di casa. Dopo una prima respinta in area, il pallone è tornato in possesso dei partenopei che stavano continuando ad attaccare quando il direttore di gara ha interrotto l'azione con il triplice fischio. La scelta non è stata gradita dai giocatori del Napoli e in particolare da Osimhen: il nigeriano è infatti andato a muso duro con La Penna lamentandosi per la decisione, ed è stato necessario trattenerlo dai compagni e dai membri dello staff per evitare che la situazione degenerasse. Dopo qualche minuto, comunque, Osimhen si è calmato ed ha applaudito i suoi tifosi.