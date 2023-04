Napoli, Spalletti: "Osimhen è fondamentale. Se vinciamo lo scudetto..."

"Possesso palla? Loro si sono sempre abbassati, per cui per forza devi avere una rete di passaggi e una percentuale alta che aiutano ad inserirsi. Però poi quando la squadra scala in avanti, quel buco che si crea bisogna andarlo a utilizzare: noi oggi l'abbiamo trovato poco". Sono le parole di Luciano Spalletti a Dazn dopo lo 0-0 in campionato tra Napoli e Verona. Il tecnico azzurro ha aggiunto: "Il possesso palla va fatto con equilibrio, né veloce né lento: ci vuole più velocità quando trovi lo spazio per concludere l'azione. Il possesso palla si fa con passaggi corti, semplici, ci vuole anche lì un equilibrio. Per fare una grande partita martedì bisogna avere equilibrio, far girare bene la palla ed essere squadra in tutto e per tutto: questa è una qualità che si può avere solo da squadra matura ed essendo continui nell'atteggiamento. Molte cose vanno messe in fila e con ordine".