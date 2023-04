Il Napoli si prepara per il Milan: Osimhen show, Spalletti ritrova Simeone

Il Napoli si prepara per la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan , in programma domani allo stadio Maradona alle 21. Nella partita di andata la formazione di Spalletti ha perso 1-0 a San Siro. Seduta mattutina per gli azzurri all'SSCN Konami Training Center.

Allenamento Napoli, Osimhen scatenato. Personalizzato per Simeone

I giocatore del Napoli hanno svolto una prima fase di attivazione e torello e poi il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Infine, chiusura con sviluppo su palle inattive. Per quanto riguarda i singoli: scatenato Osimhen in allenamento, Gaetano ha svolto l'intera seduta in gruppo mentre Simeone ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.