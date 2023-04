Napoli-Milan, Spalletti: “Rischiamo la felicità infinita”. E sui tifosi...

La sfida di Champions League tra Napoli e Milan è sempre più vicina. La squadra di Spalletti proverà in tutti i modi a ribaltare il risultato del match dell'andata a San Siro, terminato 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Bennacer. Per farlo il tecnico dei partenopei potrà contare su Osimhen, tornato in campo nella sfida di Serie A contro il Verona. Nella consueta conferenza della vigilia Spalletti, accompagnato da Juan Jesus, ha dichiarato: "Dovremo trovare degli accorgimenti come le ripartenze dove il Milan ha delle qualità differenti rispetto ad altre squadre. Hanno motore, tecnica, facilità di avvicinarsi con Maignan che sa fare anche il regista. Dovremo curare i dettagli per essere più bravi di loro. Noi dobbiamo fare come all'andata, non abbiamo rimorsi".

Napoli-Milan, Spalletti: "A San Siro pagata l'importanza del club" Il tecnico del Napoli ha proseguito: "La squadra si merita di fare una bella prestazione domani. Abbiamo cercato di prepararci a tutto, abbiamo qualche defezione e staremo attenti perchè dobbiamo essere bravi a pensarle un po' tutte, anche i calci di rigore che comunque abbiamo provato". Sull'esperienza del Milan in Europa: "L'esperienza ce la siamo fatta anche noi. Abbiamo giocato tante partite in Champions, nelle qualificazioni abbiamo giocato su campi dove abbiamo dimostrato maturità e carattere. Non vedo perchè debba essere diverso ora. Quando si parla di esperienza si parla anche dell'importanza di certi club e lì qualcosa abbiamo pagato. Noi dovremo dare tutto, questo livello di competizione è un premio per i calciatori e per la città".

Napoli-Milan, Spalletti: "Pioli è un grandissimo allenatore" Successivamente, sul livello della sua rosa Spalletti ha detto: "Non sono solo 11 giocatori, non si può avere questo margine in campionato senza che tutti siano all'altezza. Juan Jesus ha già giocato questa competizione. Osimhen qualche volta dovrà essere lasciato uomo contro uomo. Pioli è un grandissimo allenatore e l'ha fatto vedere, possono cambiare tutti e fare ugualmente una grande prestazione. Vengono a fare la partita, un po' di pensiero a lasciare Osimhen ce l'avranno anche loro". Sulla pace fatta tra i tifosi e De Laurentiis: "Il presidente ha fatto la differenza con uno dei suoi colpi di genio. Da questo momento in poi i tifosi non dovranno più mancare, abbiamo bisogno di loro".

Napoli-Milan, Spalletti su Leao e Osimhen Spalletti ha proseguito: "Essere dentro una partita così è già qualcosa di importante. Vogliamo andare avanti, vogliamo vincere e giocheremo per questo senza fare troppi calcoli. Poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. Essere qui a difendere quanto fatto fino ad ora significa credere di non poter fare di più. Non c'è nessun rischio, rischiamo la felicità infinita perchè a questo livello non ci siamo mai stati e se vinciamo andiamo ancora più in alto". Infine, sul duello tra Leao e Osimhen: "Sono due calciatori simili per certi versi, hanno una grandissima velocità in campo aperto. Sanno risolvere da soli certe situazioni, sono entrambi imponenti con il fisico. Probabilmente tutti e due hanno qualcosa da migliorare nel dialogo nello stretto, sarebbe bello vederli entrambi...".

