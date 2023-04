Napoli-Milan, Giuntoli: "Otto anni qui, questa è la sera più importante"

NAPOLI - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntili ha parlato nel pre-partita della gara di ritorno della semifinale di Champions Leeague contro il Milan. In un Diego Armando Maradona sold-out il Ds azzurro ha sottolineato l'atmosfera delle grandi occasioni: "È una giornata molto bella ed è una gara indimenticabile per i nostri tifosi perché questo match può proiettarci in semifinale, un obiettivo che non avremmo mai pensato di poter credere qualche mese fa".

Napoli, Giuntoli su Osimhen e le scelte di Spalletti Il rientro di Viktor Osimhen è la grande carta che Luciano Spalletti si gioca al Maradona stasera, Giuntoli: "Contenti del rientro di Viktor, non sappiamo quanto ne ha e speriamo tanga tutto la partita - sulle altre scelte dell'allenatore - Mario Rui ha la qualità tecnica importante nel palleggio, dovendo noi fare la partita può essere importante. Dombele è fresco, Elmas ha dimostrato di poter fa bene a partita in corso mentre Politano perché è più palleggiatore e può aiutare in questo tipo di partita".

Napoli, Giuntoli su Cristiano Ronaldo e futuro Alla domanda sul famoso rumor di un interessamento del club partenopeo su Cristiano Ronaldo: "Onestamente mai pensato a Ronaldo, avevamo dei parametri da rispettare. Poi abbiamo anche pensato di arrivare a stupire con un grande gruppo di ragazzi che avevano voglia di dimostrare. La forza e la bravura di un club è la lungimiranza. Noi dobbiamo far trovare pronti, conta quello che potrà succedere ma goderci il presente fino in fondo". Napoli, Giuntoli sul futuro di Kvaratskhelia Sul futuro del fuoriclasse gerogiano: "Abbiamo già parlato del fatto che ha tanti anni di contratto, siamo sempre in contatto con gli agenti dei nostri calciatori e in futuro ci sarà tempo per tutto. Adesso bisogna pensare solo alla partita contro il Milan. Khvicha ha già dimostrato di essere un giocatore importante, è inutile pensare a quello che è successo all'andata perché arriviamo al match con uno spirito e una forma migliore rispetto a 15 giorni fa".

