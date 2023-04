Spalletti: "Rigore di Leao su Lozano impossibile da non vedere!"

NAPOLI - Il Napoli di Luciano Spalletti saluta la Champions League ai quarti di finale per mano del Milan dopo l'1-1 al Diego Armando Maradona. L'allenatore dei partenopei ha commentato così la partita e l'eliminazione ai microfoni di Mediaset: "Complimenti al Milan per questa qualificazione, hanno giocato due partite capitalizzando il massimo, è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando c’è da accelerare e quando c’è da difendere con tutta la squadra, ma voglio fare i complimenti anche ai miei. Abbiamo condotto una Champions League di grande livello. Anche stasera una grandissima partita, poi abbiamo pagato un po' di ingenuità e inesperienza dei momenti della partita. Arrivati con diversi giocatori con il fiato un pochettino corto dopo lo stop nazionali, lo stesso Osimhen è stato 20 giorni fermo. E poi alcuni errori e qualche ingiustizia - aggiunge - Le partite le abbiamo fatte noi sia a Milano che stasera, loro hanno sbagliato un calcio di rigore che si poteva evitare per lo sviluppo, abbiamo preso un gol che si poteva evitare visto che avevamo il possesso. non siamo stati bravi in area a fare come hanno fatto loro l’unica volta che sono venuti dentro".