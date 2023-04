Napoli, scudetto quando? Le combinazioni: può festeggiare già il 30 aprile

Il Napoli espugna l'Allianz Stadium battendo la Juventus grazie al gol di Raspadori nel finale e si avvicina allo scudetto. La formazione di Spalletti allunga in testa alla classifica di Serie A e ora è vicinissima al tricolore. Lo scudetto, infatti, può già arrivare matematicamente nel prossimo turno di campionato. Domenica 30 aprile i tifosi napoletani potrebbero festeggiare il terzo scudetto della storia del club.

Napoli campione d'Italia se...le combinazioni

Il Napoli, dopo 32 partite, è in testa alla classifica di A con 78 punti, ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda, e nel prossimo turno è impegnato in casa contro la Salernitana. Se la formazione di Spalletti, sabato, vince contro la squadra di Paulo Sousa e la Lazio, domenica, non ottiene la vittoria sul campo dell'Inter, il Napoli conquisterà matematicamente lo scudetto del campionato di Serie A 2022/23.