Napoli, è già festa scudetto dopo la Juve: show di calciatori e tifosi

Arrivo trionfale in città per il Napoli : a Capodichino , verso le 2:40 di notte, i giocatori azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi. Al bus, scortato da decine di motorini, sono serviti diversi minuti per fare pochi metri, attraverando una marea azzurra. All'improvviso dalle finestre sul tetto del bus sono comparsi Osimhen (in diretta Instagram) e Kvaratskhelia , con cappello tricolore e particolarmente esaltati . Anche il capitano Di Lorenzo ha salutato i supporter con una bandiera. Tra i più scatenati Anguissa che indossava una parrucca azzurra.

Napoli, dopo la Juve per i tifosi è già scudetto

Il gol di Giacomo Raspadori allo scadere nella sfida contro la Juventus, ha scatenato i festeggiamenti in casa Napoli. Manca ancora la certezza matematica ma la festa scudetto a Napoli è già iniziata. Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall'aeroporto di Capodichino trovando ad accoglierlo migliaia di tifosi azzurri in delirio tra cori, fumogeni e bandiere. Ma già dal triplice fischio all'Allianz Stadium è partita la festa: cortei in diverse zone della città da piazza Carlo III alle zone vicino alla Stazione centrale dove i supporter azzurri hanno sfilato in corteo. Fuochi d'artificio nel quartiere napoletano di Barra e anche in provincia, come a Vico Equense.