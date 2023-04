Napoli, lavori in corso per la festa scudetto: due ipotesi

TORINO - A Napoli sono iniziati ufficialmente i preparativi per la festa Scudetto. Dopo la vittoria sulla Juventus all'Allianz Stadium, anche i più scaramantici hanno deciso che è arrivato il momento di lasciarsi andare, come confermato del resto dalla "sfilata" dei motorini (diventata virale sul web) che ha accompagnato il rientro del pullman della squadra di Spalletti. La prossima giornata potrebbe infatti arrivare la matematica, in caso di successo degli azzurri in casa con la Salernitana e non vittoria della Lazio seconda contro l'Inter.