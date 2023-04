Napoli, è Raspadori il jackpot di Spalletti

NAPOLI - Giacomo Raspadori detto Jack, da domenica sera è stato ribattezzato Jackpot. Perchè è stato lui la combinazione che ha permesso al Napoli di fare l’all in in casa della Juventus e, ormai, di aggiudicarsi anche lo scudetto. Possiamo pure chiamarlo “asso vincente” che Spalletti ha estratto dalla sua manica, quando ormai la supersfida volgeva di Torino al termine: dentro all’83’ al posto di un pur positivo Kvaratskhelia. E quando il destino si concentra su di te, nel bene o nel male, non puoi più sfuggirgli. Il fato benevolo di Raspadori passa dalle sue parti, area di rigore bianconera, soltanto 7 minuti dopo il suo ingresso in campo: cross millimetrico di Elmas e tiro al volo di sinistro che batte Szczesny con un pallone che gli passa tra le gambe. La congiuntura astrale dell’ex Sassuolo ha deciso che fosse lui a siglare la rete che potrebbe voler dire terzo scudetto per il Napoli e che gli riabilita una stagione che pensava fosse un tantino diversa. L’infortunio muscolare di Osimhen gli aveva permesso di segnare 4 gol in Champions, uno ai Rangers e 3 all’Ajax, exploit che non ha potuto ripetere in campionato. Soltanto due reti in 20 presenze, una ogni 388,5 minuti, però sono state due realizzazioni pesantissime.