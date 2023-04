Il Napoli torna al lavoro e non sa quando giocherà

NAPOLI - Ci si ritrova oggi a Castelvolturno, ancora sazi della vittoria in casa della Juventus che vale uno scudetto e con il coach Spalletti che guiderà il gruppo che sta per cucire sul petto il triangolino tricolore. Si riprende la preparazione per la sfi da al “Maradona” contro la Salernitana, quella che potrebbe sancire la matematica certezza del titolo di campioni d’Italia: sì, ma quando si giocherà il derby campano? E’ questo il grande dubbio della squadra azzurra che sa di dover giocare sabato alle ore 15, ma sono forti le pressioni sulla Lega affinché il match possa essere spostato alle ore 12,30 del giorno dopo, cioè in contemporanea con la sfida di San Siro tra Inter e Lazio: in caso di vittoria del Napoli ed in assenza di un successo dei biancocelesti, scatterebbe la festa-scudetto subito dopo la partita. Una festa che la Prefettura vorrebbe controllare nel migliore dei modi ed ecco perché, anche su suggerimento del presidente De Laurentiis, ieri il prefetto Palomba ha organizzato un vertice con il patron azzurro collegato on line direttamente da Ginevra. Nella sede di piazza Plebiscito era presente l’head of operation del club, Formisano, il questore Giuliano, per il Comune l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, De Iesu e con il sindaco Gaetano Manfredi. L’organizzazione dell’ordine pubblico dovrebbe iniziare sabato per essere prolungata fino a domenica. Ecco perché il Prefetto insiste con la Lega di A per il posticipo, così da concentrare il piano-sicurezza in un solo step ed evitare l’utilizzo di forze dell’ordine per due giorni sullo stesso evento. «Dobbiamo valutare bene - ha detto il prefetto Palomba - anche perché c'è una concomitanza di eventi a Napoli nel fine settimana, quindi sono necessarie valutazioni di tipo sportivo e di ordine pubblico. Non ravvediamo rischi specifici, l’unico problema è organizzare al meglio questa possibile festa per sabato o domenica. Sotto certi aspetti immagino che, conoscendo Napoli, avremo 48 ore di festa. Quindi faremo tutte le valutazioni del caso e le porremo a chi alla fine dovrà decidere». La Lega di A non è orientata allo spostamento ma resta in attesa, come ha confermato anche ieri il presidente Lorenzo Casini: «Se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la gara, la Lega si adeguerà». Anche il sindaco Manfredi si è espresso sulla eventualità del posticipo della partita: «Si arriverà a una decisione nelle prossime ore, anche perché ci sono tante questioni da valutare. Chiedo responsabilità a tutti i napoletani e di certo quest'aria bellissima che stiamo respirando non la dimenticheremo mai».